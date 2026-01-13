Маск заявил, что создал SpaceX ради встречи с пришельцами

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Patrick Pleul

Вдохновением для создания компании SpaceX послужил фантастический телесериал "Звездный путь" и желание однажды встретиться с инопланетянами. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск, выступая на базе космодрома Starbase в штате Техас.

"Мы хотим сделать "Звездный путь" реальностью. Это не всегда научная фантастика, когда-нибудь она станет научным фактом", – передает слова предпринимателя RT.

Также основатель компании рассказал, что с развитием технологий хотел бы сделать возможными для людей космические путешествия и знакомство с инопланетными цивилизациями.

Ранее стало известно, что в планах NASA к 2035 году – строительство на Луне целой деревни, пригодной для проживания людей. Первый шаг в реализации программы запланирован на февраль 2026 года, когда агентство запустит миссию "Артемида-II" и отправит четверых астронавтов в первый за 50 лет полет на Луну.