30 сентября, 16:24

Наука
Daily Mail: NASA планирует построить на Луне деревню с условиями для жизни людей

Глава NASA заявил, что на Луне построят деревню с условиями для жизни людей

Фото: 123RF/crackerclips

Американское космическое агентство NASA к 2035 году планирует построить на Луне деревню, пригодную для проживания людей. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы организации Шон Даффи на Международном конгрессе астронавтики в Сиднее, сообщает Daily Mail.

Он подчеркнул, что первый шаг в реализации программы запланирован на февраль 2026 года, когда NASA запустит миссию "Артемида-II" и отправит 4 астронавтов в первый за 50 лет полет на Луну.

В этот раз посадка на поверхность спутника не предусмотрена, однако главной целью остается создание деревни. Проект предполагает использование ядерной энергии в качестве основного источника питания и строительство из материалов, обнаруженных на поверхности Луны.

Как подчеркнул Даффи, после успешного обустройства "лунной деревни" NASA планирует двигаться к высадке человека на Марс.

Ранее экс-астронавт NASA Николь Скотт рассказала, что хотела бы встретиться с пришельцами. Она уточнила, что не видела представителей инопланетной жизни, однако некоторые явления вызывали у нее удивление и напоминали о неопознанных летающих объектах (НЛО).

Бывший инженер NASA запустил проект, позволяющий сделать селфи из космоса

