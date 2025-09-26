Фото: depositphotos/Paulpaladin

Астероид пролетел на небольшом расстоянии от Земли, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в телеграм-канале.

"Небольшой астероид 2025 SU4 диаметром 2 метра пролетел 24 сентября совсем близко от планеты, пройдя в 11:30 утра по московскому времени на расстоянии чуть более 20 тысяч километров (примерно на высоте расположения спутников GLONASS и GPS)", – отметили в сообщении.

По данным лаборатории, впервые этот объект обнаружили меньше чем за сутки до сближения с планетой. Астероид небольшого размера не представлял угрозы для Земли.

"Однако (астероид. – Прим. ред.) в лишний раз продемонстрировал довольно высокую плотность малых небесных тел во внутренней солнечной системе и возможность их внезапного появления в окрестностях планеты", – подчеркнули в РАН.

В свою очередь, международная группа ученых, в которую входят специалисты NASA, рассматривают возможность применения ядерного оружия для уничтожения астероида 2024 YR4 с Луной, сообщает aif.ru со ссылкой на статью на платформе arxiv.

Ученые также в качестве варианта предлагают изменить орбиту астероида. Окончательное решение специалисты примут в конце 2028 года, когда космический объект приблизится к Земле.

В середине сентября руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что мимо Земли благополучно пролетел потенциально опасный астероид 2025 FA22. Длина космического тела составляет порядка 300 метров.

По словам ученого, в следующий раз этот астероид вернется к Земле 20 августа 2026 года. Однако близкие сближения ожидаются в 2089 и 2173 годах.

