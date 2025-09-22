Солнце одновременно выбросило два гигантских протуберанца

Видео: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Солнце выбросило два гигантских протуберанца одновременно с солнечным затмением. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем телеграм-канале.

"Редкое и красивое событие, синхронный выброс с Солнца двух гигантских протуберанцев, было зарегистрировано вчера сразу несколькими космическими аппаратами", – уточнили в институте.

Событие началось 21 сентября около 22:30 по московскому времени. В это же время солнечное затмение было в максимальной фазе.

Согласно показателям приборов, размеры каждого из протуберанцев составили около миллиона километров. Это примерно в 70 раз больше размера Земли. Оба плазменных волокна прошли мимо планетных орбит.

Ранее на Земле произошла новая магнитная буря. По данным лаборатории, были зарегистрированы отдельные слабые и умеренные бури, между которыми отмечались периоды спокойствия.

Кроме того, 15 сентября на планете прошла сильнейшая за три месяца магнитная буря. Уровень возмущения магнитного поля приблизился к G3. Исследователи заметили явление на фоне роста скорости солнечного ветра, к которому привело попадание планеты в зону действия крупной коронарной дыры.