РАН зарегистрировала на Земле необъяснимую магнитную бурю

Фото: depositphotos/vampy1

Необъяснимая магнитная буря была зарегистрирована на Земле в ночь на среду, 10 сентября. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН), сообщает газета "Известия".

"Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле в ночь на среду. Событие отсутствовало в прогнозах, которые еще накануне были полностью окрашены в зеленые цвета", – отметили ученые.

По их словам, загадкой в данной ситуации является то, что без предварительного прогноза невозможно определить, какое именно событие произошло рядом с Землей, вызвавшее бурную реакцию магнитного поля.

Специалисты добавили, что единственная научная гипотеза, объясняющая произошедшее, заключается в том, что магнитную бурю вызвало формирование так называемой крупной суббури – явления, когда энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин.

"В этом году это первый случай такого крупного события, хотя, возможно, какие-то из них могли быть пропущены на фоне высокой активности Солнца, что позволило приписать их к тем или иным внешним воздействиям. Событие должно закончиться в течение ближайших 3–6 часов", — заключили в ИКИ РАН.

Ранее Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли после вспышки М2.76, произошедшей 30 августа. Ученые предупредили, что основная опасность состоит в повторных выбросах, которые весьма вероятны с учетом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии Солнца.

Похожая ситуация произошла в мае прошлого года, когда магнитные бури высшего уровня были вызваны не одним крупным взрывом, а серией последовательных выбросов массы среднего размера.

