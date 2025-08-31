ИКИ РАН: магнитная буря после вспышки на Соллнце достигнет пика днем 2 сентября

Фото: 123RF/cherezoff

Геомагнитные возмущения начнутся примерно в 23:00 1 сентября и продлятся до части среды, 3 сентября. Об этом сообщила в своем телеграм-канале лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, которая составила прогноз движения выброса плазмы, произошедшего на Солнце.

В общем длительность возмущения составит 30–45 часов. Пик будет фиксироваться во вторник, 2 сентября. Тогда уровень геомагнитных индексов достигнет Kp=7, что соответствует магнитным бурям категории G3. По данным шкалы космической погоды NOAA, такие бури характеризуются как сильные.

В лаборатории уточнили, что возмущения данной категории могут приводить к увеличению сноса с орбиты космических аппаратов, ложным срабатываниям защиты в энергетических системах, помехам в радиосвязи и спутниковой навигации. Также возможны полярные сияния, которые могу быть видны до средних широт в 50–55 градусов.

Кроме того, в лаборатории предупредили, что новых сведений о грядущих возмущениях не будет до того момента, пока выброс не подойдет к планете. В настоящее время облако плазмы находится в невидимой зоне. Выйдет оно оттуда примерно за час до удара по Земле.

31 августа исследователи заявляли о двух выбросах Солнцем плазмы и произошедшей мощной вспышке.

