Несколько жилых домов отремонтировали в проезде Одоевского в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Шесть жилых домов привели в порядок в рамках программы капитального ремонта в проезде Одоевского в Москве в прошлом году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Работы провели в корпусах 1, 3 и 6 дома 11. 16-этажные здания были построены в 1981 году по проекту типовой серии.

Перед началом ремонта специалисты сформировали индивидуальный план работ и подобрали подходящие материалы. В рамках работ они расчистили стены, отремонтировали межпанельные швы, провели антигрибковую защиту пораженных конструкций, в необходимых местах заделали трещины и восстановили бетонный слой.

После этого мастера приступили к покраске наружных стеновых панелей и герметизации швов, окрасили фасады в яркий и современный оттенок "зеленая молодая весна", а также в сигнальный белый цвет. После завершения основных работ специалисты отремонтировали подъезды и козырьки над ними, привели в порядок балконы и лоджии.

Более того, капитальный ремонт был проведен в корпусах 4,5 и 7 дома 7.

Ранее на востоке Москвы завершили капитальный ремонт 62 жилых домов. Одним из объектов стал дом 27 на Щелковском шоссе. Здесь применили технологию "мокрого фасада".

Сначала рабочие расчистили стены, восстановили межпанельные швы и подготовили поверхность, установив кронштейны под кондиционеры. Затем фасад утеплили минераловатными плитами, нанесли несколько слоев грунтовки и армирующего состава.

