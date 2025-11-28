Почти 50 домов высотой до трех этажей капитально отремонтировали в 2025 году в Москве

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В Москве завершаются работы в 48 малоэтажных домах по программе капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Двухэтажное здание в неоклассическом стиле, которое расположено по адресу 1-й Войковский проезд, дом 16, корпус 3, было построено в 1949 году. В этом году были восстановлены его наружная стена, крыша, подвал и инженерные системы. Перед началом проведения ремонтных работ специалисты разработали специальный проект, подобрали необходимые материалы и оборудование.

Сначала фасад был очищен от старой краски и грязи, потом работники отремонтировали места разрушений. Также места намокания были обработаны антигрибковым и антисептическим составами, а все декоративные элементы очищены и восстановлены. Наружная стена покрашена в цвет "светлая слоновая кость", а декоративные элементы фасада – в цвет "сигнальный белый".

Далее были заштукатурены цоколь, обновлена водосточная система, отремонтирован балкон, заменены входные двери, в местах общего пользования установлены новые окна. На крыше заменили старые деревянные конструкции, кровлю, установили ограждение и утеплили чердак. Были проведены работы и в подвале. Кроме того, заменены системы центрального отопления, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Также было отремонтировано трехэтажное здание в неоклассическом стиле 1951 года постройки по адресу Молодогвардейская улица, дом 27, корпус 2. Его оконные пространства декорированы подоконниками и наличниками, балконы поддерживают фигурные кронштейны, по периметру есть карниз.

В этом году были восстановлены его фасад и подвал. Работы выполняли поэтапно, чтобы не причинять неудобств жителям. Фасад также избавили от загрязнений, обработали специальными составами и покрасили. Были выбраны цвета "серо-зеленая пастель" для основной стены и "сигнальный белый" для декоративных элементов. Оштукатурен цоколь, отремонтированы подъезды, обновлен водосток, установлены новые окна в местах общего пользования.

Обновлено было и здание по адресу 1-й Щемиловский переулок, дом 4, строение 2. Этот дом построили в 1917 году. Центральную часть главного фасада на уровне нижнего этажа украшают наличники. Оконные проемы второго и третьего этажей над ним помещены в нишу. Там восстановили подъезды, крышу, подвал, фасад, инженерные системы. Перед началом работ также был разработан специальный проект. Фасад очищен, обработан и покрашен в кирпично-красный цвет, а его декоративные элементы – в "сигнальный белый".

Сплошной настил слоя обрешетки на крыше заменили новой конструкцией, старая кровля была разобрана. Деревянные элементы чердака обработаны огнебиозащитным составом, что снизит вероятность пожаров. Установлены также температурно-влажностный режим и ходовой настил.

Ранее сообщалось, что около 300 фасадов домов отремонтируют на благоустроенных улицах в Москве в этом году. Специальная технология разрабатывается отдельно для каждого типа здания. Это позволяет восстановить их внешний облик и технические характеристики в полной мере.