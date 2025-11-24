На улице Шухова отремонтируют один из первых домов-коммун Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти одобрили проект ремонта одного из первых домов-коммун Москвы. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Пятиэтажное здание, расположенное на улице Шухова, входит в часть ансамбля жилых домов, построенных в конце 1920-х годов, уточнил он. Данный объект был возведен в 1930-м по городской программе муниципального и кооперативного строительства как часть социалистического квартала для рабочих.

"Сегодня он является объектом культурного наследия регионального значения – одним из первых домов-коммун в городе. В ходе капитального ремонта в здании приведут в порядок подъезды и технический этаж, обновят фасады, восстановят элементы декоративного оформления", – цитирует Щербакова портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что архитектурный ансамбль жилых домов для рабочего жилищно-строительного кооператива "Первое Замоскворецкое объединение" считается образцом соцжилья нового типа конца 1920-х – начала 1930-х годов. Проект квартала разрабатывали архитекторы Николай Травин, Борис Блохин, Самуил Айзикович, Георгий Вольфензон, Александр Барулин, Сергей Леонтович и другие.

Согласно проекту, в здании на улице Шухова проведут локальный восстановительный ремонт инженерных коммуникаций. В подъездах заменят окна, оштукатурят и окрасят стены и потолки, а также обновят стяжку полов и уложат керамогранитную плитку. Лестницы оснастят новыми ограждениями и поручнями.

"Приоритетная задача для Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы – это сохранение исторического архитектурного многообразия столицы. Каждый жилой дом, а в особенности объект культурного наследия, требует индивидуального подхода к проведению мероприятий по капитальному ремонту", – добавил замгендиректора Фонда капитального ремонта столицы Павел Рябоненко.

В соответствии с данной задачей специалисты очистят от краски фасады и цоколь, после чего обработают антисептиком и покрасят. Декоративные элементы, в свою очередь, очистят от загрязнений, а затем проведут восстановление утраченных фрагментов.

Также будут установлены новые входные двери, заменено кровельное покрытие и водосточные воронки.

Ранее в столице стартовала реставрация четырех скульптур львов, украшающих пилоны ворот жилого дома Генерального штаба Вооруженных сил СССР № 9 в Ермолаевском переулке. Объект культурного наследия никогда ранее не реставрировался, из-за чего его скульптуры приобрели аварийное состояние.

Отмечалось, что разрушения вызваны коррозией металлического каркаса, что привело к его расширению и растрескиванию бетонного слоя. Кроме того, полая структура фигур дополнительно осложняет процесс восстановления.