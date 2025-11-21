В Москве отремонтировали надвратную колокольню храма Христа Спасителя

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Надвратную колокольню храма Христа Спасителя обновили, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты выполнили ремонтно-реставрационные работы с установкой лесов и использованием подъемных лебедок. Надвратная колокольня расположена над нижней частью храма (Преображенская церковь) в северной части стилобата.

"За четверть века в условиях мегаполиса белоснежный мрамор утратил первозданный вид, поэтому потребовался ремонт", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках работ промыли почти 560 квадратных метров фасадов, расчистили швы и обработали их защитными средствами от воздействия внешней среды, восстановили герметик и отшлифовали мрамор. Также специалисты заполнили сколы и пустоты за облицовкой, отполировали горельефы, сделали золочение креста, обновили кровлю, закомары и заменили 90 квадратных метров покрытия купола на нержавеющую сталь с напылением нитрида титана.

Ранее стартовала реставрация четырех скульптур львов, украшающих пилоны ворот жилого дома Генерального штаба Вооруженных сил СССР № 9 в Ермолаевском переулке. До этого времени объекты не ремонтировали. Полая структура фигур дополнительно осложняет процесс восстановления.