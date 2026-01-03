03 января, 11:14Политика
Мадуро отдал приказ о немедленном развертывании комплексной обороны Венесуэлы
Фото: ТАСС/AP/Cristian Hernandez
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о немедленном развертывании комплексной обороны, а также о мобилизации национальных сил для противодействия агрессии. Об этом сообщили в МИД страны.
Также было поручено развернуть Командование по всеобъемлющей обороне нации и управления органов всеобъемлющей обороны на всей территории Венесуэлы.
Глава МИД страны Иван Хиль Пинто заявил, что Венесуэлу атаковали США, причем атаке подверглись как военные, так и гражданские объекты.
По его словам, целью американской атаки является захват стратегических ресурсов республики, включая нефть и полезные ископаемые. Коме того, это попытка подорвать политическую независимость нации.
Семь взрывов прогремели в столице Венесуэлы Каракасе в субботу, 3 января. До этого над городом пролетели самолеты. После взрывов была обесточена южная часть города, где поблизости находится крупная военная база.