Болельщики развернули российский флаг на хоккейном матче Канада – Чехия на ОИ

Фото: depositphotos/labrador

Двое болельщиков из России смогли развернуть отечественный флаг во время четвертьфинального матча мужского хоккейного турнира Олимпиады в Италии между командами Канады и Чехии. Об этом в беседе с ТАСС рассказал россиянин Георгий.

"Во время матча мы на 15 минут его развернули, потом попросили убрать, и мы не стали пререкаться", – уточнил мужчина.

Вместе с тем россиянин поделился, что флаг развернуть им также удалось и на игре Лиги чемпионов по футболу между "Монако" и "Пари Сен-Жермен" в Монако. Причем тогда это заметила одна женщина, которая положительно отреагировала.

"Я флаг оставил в котомке. Женщина и мужчина при прохождении контроля развернули флаг, и я говорю, что сам из Словакии. Да, на нем было написано кириллицей, но никто не разобрался", – добавил Георгий.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) не увидел нарушений в использовании итальянским сноубордистом Роландом Фишналлером флага России на своем шлеме. Как пояснил директор по коммуникациям организации Марк Адамс, символику спортсмен нанес сзади. Причем на шлеме также присутствовали и флаги других стран, где он состязался.

По словам Адамса, Фишналлер даже не придал этому значения, но МОК рассматривал данный вопрос, поскольку комитет не оставляет подобные случаи без внимания и очень внимательно к ним относится.