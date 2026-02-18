Путин призвал заняться разработкой профиля здоровья гражданина

Фото: kremlin.ru

В России на сегодняшний момент отсутствует цифровой профиль здоровья гражданина, заявил Владимир Путин на совещании с правительством.

Президент отметил, что договоренность о создании такого сервиса уже была достигнута, однако инициатива так и не получила развития.

"Надо подумать", – подчеркнул глава государства.

Вместе с тем он обратил внимание на необходимость синхронизации строительства медицинских объектов с развитием соответствующей инфраструктуры.

"Мало построить учреждение здравоохранения. Нужно, чтобы доехать до него можно было, дойти. Это само по себе – очередная вещь. Но нужно это синхронизировать, безусловно, с регионами", – добавил Путин.

Ранее российский лидер назвал Москву регионом – лидером по внедрению цифровых технологий в медицине. Столица, по его словам, внедрила передовую платформу, которой пользуются медицинские организации в большинстве субъектов страны.

На фоне этого президент подчеркнул важность цифровых технологий для повышения эффективности работы врачей и всей системы медпомощи, поскольку они помогают снижать риск ошибок и ускоряют диагностику.