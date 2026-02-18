Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 20:11

Общество

Путин призвал заняться разработкой профиля здоровья гражданина

Фото: kremlin.ru

В России на сегодняшний момент отсутствует цифровой профиль здоровья гражданина, заявил Владимир Путин на совещании с правительством.

Президент отметил, что договоренность о создании такого сервиса уже была достигнута, однако инициатива так и не получила развития.

"Надо подумать", – подчеркнул глава государства.

Вместе с тем он обратил внимание на необходимость синхронизации строительства медицинских объектов с развитием соответствующей инфраструктуры.

"Мало построить учреждение здравоохранения. Нужно, чтобы доехать до него можно было, дойти. Это само по себе – очередная вещь. Но нужно это синхронизировать, безусловно, с регионами", – добавил Путин.

Ранее российский лидер назвал Москву регионом – лидером по внедрению цифровых технологий в медицине. Столица, по его словам, внедрила передовую платформу, которой пользуются медицинские организации в большинстве субъектов страны.

На фоне этого президент подчеркнул важность цифровых технологий для повышения эффективности работы врачей и всей системы медпомощи, поскольку они помогают снижать риск ошибок и ускоряют диагностику.

Читайте также


властьмедицинаобщество

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика