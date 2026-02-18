Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 19:09

Технологии

Путин назвал Москву регионом-лидером по внедрению цифровых технологий в медицине

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Москва является регионом-лидером по внедрению цифровых технологий в медицине, заявил Владимир Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в субъектах России.

Он отметил, что столица внедрила передовую цифровую платформу в здравоохранении, и указал, что "знакомился с этим".

"Что принципиально: ее (платформы. – Прим. ред.) сервисами пользуются медицинские организации в большинстве субъектов федерации", – подчеркнул президент.

Он также указал на то, что необходимо внедрять в сферу здравоохранения цифровые технологии и платформенные решения, поскольку за ними будущее. Они повышают эффективность работы не только врачей, но и всей системы медпомощи.

Президент объяснил, что они дают возможность снизить риск медицинских ошибок, а также увеличивают скорость и точность постановки диагноза.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что Москва по поручению Путина продолжает развивать сервисы с использованием искусственного интеллекта в сфере медицины.

Мэр напомнил, что глава государства поставил задачу столице работать с регионами и передавать им свои возможности. Город с точки зрения ИИ-сервисов для определения диагнозов уже распространил технологии на 74 российских региона.

Путин призвал активнее внедрять цифровые технологии в медицину

Читайте также


властьмедицинатехнологиигород

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика