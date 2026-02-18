Путин назвал Москву регионом-лидером по внедрению цифровых технологий в медицине

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Москва является регионом-лидером по внедрению цифровых технологий в медицине, заявил Владимир Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в субъектах России.

Он отметил, что столица внедрила передовую цифровую платформу в здравоохранении, и указал, что "знакомился с этим".

"Что принципиально: ее (платформы. – Прим. ред.) сервисами пользуются медицинские организации в большинстве субъектов федерации", – подчеркнул президент.

Он также указал на то, что необходимо внедрять в сферу здравоохранения цифровые технологии и платформенные решения, поскольку за ними будущее. Они повышают эффективность работы не только врачей, но и всей системы медпомощи.

Президент объяснил, что они дают возможность снизить риск медицинских ошибок, а также увеличивают скорость и точность постановки диагноза.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что Москва по поручению Путина продолжает развивать сервисы с использованием искусственного интеллекта в сфере медицины.

Мэр напомнил, что глава государства поставил задачу столице работать с регионами и передавать им свои возможности. Город с точки зрения ИИ-сервисов для определения диагнозов уже распространил технологии на 74 российских региона.

