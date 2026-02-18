Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 18:37

Культура

Умер автор песен Михаила Круга Владимир Бочаров

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/vbocharov74

Умер автор песен шансонье Михаила Круга Владимир Бочаров. Ему был 51 год, сообщила вдова певца Ирина Круг в своей группе в соцсети "ВКонтакте".

Она отметила, что благодаря его искренним и гениальным композициям началась ее творческая жизнь.

"Дорога от души к душе", "Первая осень разлуки" – строки песен, ставшие знаковыми и любимыми не только для меня, но и для миллионов слушателей в нашей стране", – подчеркнула Круг.

Вдова певца принесла свои соболезнования близким Бочарова, указав, что память о нем сохранится в сердце.

Бочаров родился 8 ноября 1974 года в Воронеже. В 18 лет он получил травму позвоночника, из-за чего был прикован к инвалидной коляске.

После окончания школы Бочаров начал заниматься гитарой и сочинять песни. Его тексты впечатлили Круга, и артист включил несколько работ Бочарова в свой репертуар. Он исполнил композиции "Первая красавица", "Раз-два-три" и другие.

Читайте также


культура

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика