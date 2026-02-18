Сугробы в Москве могут обновить рекорд после снегопада 19–20 февраля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Рекорд максимальной высоты сугробов в Москве может обновиться после снегопада 19–20 февраля, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

На утро 18 февраля в столице было 43 сантиметра снега, за день сугробы потеряли 3 сантиметра. До начала серьезного снегопада снежный покров уменьшится еще на пару сантиметров.

Леус напомнил, что рекорд высоты снежного покрова для 19 февраля составляет 66 сантиметров, а 20 февраля – 64 сантиметра. Оба значения установлены в 2024 году. Абсолютным рекордом февраля является 72 сантиметра, а максимумом текущей зимы – 61 сантиметр.

По словам синоптика, 20 февраля будет с "высокой долей вероятности" превышен не только суточный рекорд дня, но и рекорд по высоте снега в целом за текущую зиму. При этом абсолютный рекорд февраля, скорее всего, устоит.

Ранее синоптики рассказывали, что с 19 по 20 февраля в столице выпадет более 50% месячной нормы осадков. Ожидается до 20–25 миллиметров снега. Таким образом, сугробы могут вырасти на 29–34 сантиметра, а высота снежного покрова достигнет 80 сантиметров.

В это же время дорожные службы ведут постоянный мониторинг состояния трасс и тротуаров. По мере выпадения снега будут проводиться механизированная уборка и противогололедная обработка. Циклы работ станут повторять в зависимости от погоды.

