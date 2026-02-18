Форма поиска по сайту

18 февраля, 19:37

Политика

Мединский пошутил, что встречи по Украине завершились на Крещении Руси

Фото: kremlin.ru

Встречи по урегулированию конфликта на Украине завершились на Крещении Руси. Об этом в шутку сказал помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Женеве Владимир Мединский.

"Мы на Крещении Руси остановились", – приводит его слова RT.

Мединский отметил, что встречи состоялись в рабочем порядке.

Трехсторонние переговоры делегаций России, Украины и США в Женеве начались 17 февраля в отеле InterContinental. Там же процесс возобновился 18-го числа.

Первая часть длилась 6 часов. СМИ писали, что встреча была напряженной, а стороны были сосредоточены на обсуждении "больших тем и больших компромиссов". Вторая часть продолжалась около 2 часов. Мединский назвал ее сложной, но деловой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что представители Москвы на переговорах получили четкие инструкции действовать в соответствии с договоренностями.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Женеве

