Захарова: делегация РФ в Женеве имела указания придерживаться пониманий саммита на Аляске

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Представители Москвы на переговорах по урегулированию украинского конфликта в Женеве получили четкие инструкции действовать в соответствии с договоренностями, достигнутыми на российско-американском саммите на Аляске. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

"Российская делегация <...> тоже имела четкие указания действовать в рамках этого понимания, этих зафиксированных сторонами аспектов. Можно сказать, и договоренности, можно и так сказать, которые были в виде понимания, достигнутого в ходе российско-американского саммита на Аляске", – отметила она.

Также дипломат подтвердила завершение второй встречи третьего раунда переговоров.

Трехсторонние консультации делегаций России, Украины и США начались 17 февраля в отеле InterContinental. Там же процесс возобновился 18-го числа.

Первая часть длилась 6 часов. СМИ писали, что встреча была напряженной, а стороны были сосредоточены на обсуждении "больших тем и больших компромиссов".

В свою очередь, вторая часть продолжалась около 2 часов. Помощник президента РФ Владимир Мединский охарактеризовал ее как сложную, но деловую.