Москвичи смогут увидеть Меркурий вечером 19 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи смогут наблюдать Меркурий 19 февраля после заката. Об этом Агентству "Москва" рассказала старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

"Элонгация Меркурия – лучшее время, чтобы поймать планету. В этот момент она максимально отдаляется от Солнца на нашем небе, и ее можно наблюдать невооруженным глазом как небольшую тусклую звезду", – пояснила она.

Как отметила эксперт, в следующий раз максимальная вечерняя элонгация планеты произойдет не раньше 15 июня. Кроме того, Меркурий можно будет увидеть утром три раза в 2026 году – 4 апреля, 2 августа и 21 ноября.

Ранее на Земле прошло первое из двух в этом году солнечных затмений. Увидеть явление могли лишь несколько десятков человек на Земле.

Тем временем на Солнце образовались огромные активные области и протуберанец, которые внешне превращают звезду в смайлик. По мнению исследователей, он был скорее добрым, чем злым, хотя и не лишен скепсиса.

