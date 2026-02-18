Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 15:06

Наука

Москвичи смогут увидеть Меркурий вечером 19 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи смогут наблюдать Меркурий 19 февраля после заката. Об этом Агентству "Москва" рассказала старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

"Элонгация Меркурия – лучшее время, чтобы поймать планету. В этот момент она максимально отдаляется от Солнца на нашем небе, и ее можно наблюдать невооруженным глазом как небольшую тусклую звезду", – пояснила она.

Как отметила эксперт, в следующий раз максимальная вечерняя элонгация планеты произойдет не раньше 15 июня. Кроме того, Меркурий можно будет увидеть утром три раза в 2026 году – 4 апреля, 2 августа и 21 ноября.

Ранее на Земле прошло первое из двух в этом году солнечных затмений. Увидеть явление могли лишь несколько десятков человек на Земле.

Тем временем на Солнце образовались огромные активные области и протуберанец, которые внешне превращают звезду в смайлик. По мнению исследователей, он был скорее добрым, чем злым, хотя и не лишен скепсиса.

Первое в 2026 году солнечное затмение увидели только в Антарктиде

Читайте также


наука

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика