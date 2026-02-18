Mash: Блиновская попала в лазарет в исправительной колонии

Фото: ТАСС/Юлия Морозов

Блогер Елена Блиновская попала в лазарет исправительной колонии (ИК-1) с подозрением на воспаление легких. Об этом передал телеграм-канал Mash.

По данным СМИ, это произошло из-за проблем с отоплением женской зоны в результате коммунальной аварии на теплотрассе. Трое суток в колонии не было отопления, а температура опускалась до минус 15 градусов. Минимум 20 заключенных обратились к медикам с жалобами на температуру, кашель и насморк.

Ситуацию прокомментировали представители УФСИН. В службе отметили, что своевременно обеспечили осужденных горячим питанием, теплой одеждой и обогревателями.

В свою очередь, адвокат Блиновской Булат Солтаханов пояснил, что у нее не подтвердилось воспаление легких. Однако женщина чувствует себя неважно с конца января.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Она занизила размер своих доходов, используя 18 организаций и 3 ИП, что позволило уклониться от уплаты налогов.

В марте 2025 года суд приговорил блогера к 5 годам колонии по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежа, а также назначил штраф в 1 миллион рублей. При этом от ответственности за уклонение от уплаты налогов ее освободили в связи с истечением срока давности.

Позже Блиновская просила об отсрочке наказания до достижения ее детьми 14 лет. Мосгорсуд смягчил приговор до 4,5 года, но в отсрочке отказал.