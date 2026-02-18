Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 16:02

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Mash: Блиновская попала в лазарет в исправительной колонии

Блиновская попала в лазарет в исправительной колонии

Фото: ТАСС/Юлия Морозов

Блогер Елена Блиновская попала в лазарет исправительной колонии (ИК-1) с подозрением на воспаление легких. Об этом передал телеграм-канал Mash.

По данным СМИ, это произошло из-за проблем с отоплением женской зоны в результате коммунальной аварии на теплотрассе. Трое суток в колонии не было отопления, а температура опускалась до минус 15 градусов. Минимум 20 заключенных обратились к медикам с жалобами на температуру, кашель и насморк.

Ситуацию прокомментировали представители УФСИН. В службе отметили, что своевременно обеспечили осужденных горячим питанием, теплой одеждой и обогревателями.

В свою очередь, адвокат Блиновской Булат Солтаханов пояснил, что у нее не подтвердилось воспаление легких. Однако женщина чувствует себя неважно с конца января.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Она занизила размер своих доходов, используя 18 организаций и 3 ИП, что позволило уклониться от уплаты налогов.

В марте 2025 года суд приговорил блогера к 5 годам колонии по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежа, а также назначил штраф в 1 миллион рублей. При этом от ответственности за уклонение от уплаты налогов ее освободили в связи с истечением срока давности.

Позже Блиновская просила об отсрочке наказания до достижения ее детьми 14 лет. Мосгорсуд смягчил приговор до 4,5 года, но в отсрочке отказал.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика