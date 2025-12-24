Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 20:52

Общество

ФСИН объяснила очереди на отправку посылок в колонию, где находится блогер Блиновская

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Появление повышенного потока людей, которые хотят отправить посылку осужденным во владимирской колонии, где отбывает наказание блогер Елена Блиновская, связано с предстоящими новогодними праздниками, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по Владимирской области.

Ранее в ряде СМИ распространялась информация о том, что в колонии № 1 в поселке Головино якобы ужесточили процедуры досмотра, из-за чего родственникам заключенных приходится стоять в очереди с передачками по 4 часа.

"При этом сотрудниками исправительной колонии принимаются исчерпывающие меры по качественному и оперативному досмотру передач. Комната приема передач работает в штатном режиме в соответствии с графиком", – пояснили в УФСИН.

В службе также подчеркнули, что официальных жалоб к администрации учреждения от родственников осужденных не поступало.

Также до этого в социальных сетях появилась информация о том, что Блиновская была переведена в привилегированный отряд женской ИК-1 Владимирской области. Региональное УФСИН, комментируя эти сообщения, заявило, что все осужденные содержатся в строгом соответствии с нормами действующего уголовно-исполнительного законодательства РФ.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По данным следствия, она занизила сумму своего заработка, воспользовавшись 18 организациями и 3 индивидуальными предпринимателями, что позволило ей уклониться от уплаты налогов.

В марте 2025 года суд приговорил блогера к 5 годам колонии по делу о легализации доходов и нелегальном обороте средств платежей. Помимо этого, потребовал взыскать с нее штраф в размере 1 миллиона рублей. Также суд освободил блогера от ответственности лишь за уклонение от уплаты налогов из-за истечения срока давности.

Позднее Блиновская просила предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста. В итоге Мосгорсуд смягчил вердикт до 4,5 года, однако ее просьбы об отсрочке были отклонены.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предположила, что блогер может быть отправлена в колонию № 5. Однако адвокат Блиновской Наталья Сальникова отмечала, что блогер может отбыть остаток своего срока в хозотряде СИЗО.

Также адвокат уточнила, что решение по этапированию в исправительное учреждение будет приниматься УФСИН. Позднее она заявляла, что сторона защиты не была предупреждена об этапировании Блиновской в колонию.

Блогера Блиновскую этапировали в женскую колонию № 1 во Владимирской области

Читайте также


общество

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика