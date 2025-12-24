ФСИН объяснила очереди на отправку посылок в колонию, где находится блогер Блиновская

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Появление повышенного потока людей, которые хотят отправить посылку осужденным во владимирской колонии, где отбывает наказание блогер Елена Блиновская, связано с предстоящими новогодними праздниками, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по Владимирской области.

Ранее в ряде СМИ распространялась информация о том, что в колонии № 1 в поселке Головино якобы ужесточили процедуры досмотра, из-за чего родственникам заключенных приходится стоять в очереди с передачками по 4 часа.

"При этом сотрудниками исправительной колонии принимаются исчерпывающие меры по качественному и оперативному досмотру передач. Комната приема передач работает в штатном режиме в соответствии с графиком", – пояснили в УФСИН.

В службе также подчеркнули, что официальных жалоб к администрации учреждения от родственников осужденных не поступало.

Также до этого в социальных сетях появилась информация о том, что Блиновская была переведена в привилегированный отряд женской ИК-1 Владимирской области. Региональное УФСИН, комментируя эти сообщения, заявило, что все осужденные содержатся в строгом соответствии с нормами действующего уголовно-исполнительного законодательства РФ.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По данным следствия, она занизила сумму своего заработка, воспользовавшись 18 организациями и 3 индивидуальными предпринимателями, что позволило ей уклониться от уплаты налогов.

В марте 2025 года суд приговорил блогера к 5 годам колонии по делу о легализации доходов и нелегальном обороте средств платежей. Помимо этого, потребовал взыскать с нее штраф в размере 1 миллиона рублей. Также суд освободил блогера от ответственности лишь за уклонение от уплаты налогов из-за истечения срока давности.

Позднее Блиновская просила предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста. В итоге Мосгорсуд смягчил вердикт до 4,5 года, однако ее просьбы об отсрочке были отклонены.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предположила, что блогер может быть отправлена в колонию № 5. Однако адвокат Блиновской Наталья Сальникова отмечала, что блогер может отбыть остаток своего срока в хозотряде СИЗО.

Также адвокат уточнила, что решение по этапированию в исправительное учреждение будет приниматься УФСИН. Позднее она заявляла, что сторона защиты не была предупреждена об этапировании Блиновской в колонию.