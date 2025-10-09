С бывшей компании Алексея Блиновского требуют взыскать 45 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

С бывшей компании мужа блогера Елены Блиновской Алексея могут взыскать 45 миллионов рублей. Об этом газете "Известия" сообщил налоговый юрист Иван Морозов.

Компания "Аквакультура", которая занималась оптовой продажей морепродуктов, согласно документам, получила от Блиновской заем в размере 45 миллионов рублей. Сейчас эти деньги пытаются вернуть в конкурсную массу в рамках дела о банкротстве блогера.

Сообщается, что сам предприниматель, который изначально был владельцем компании, вышел из ее состава до того, как у "Аквакультуры" возникли финансовые трудности. При этом ее деятельность все равно велась через него. Такая же схема была использована партнерами и при ведении другого бизнеса Блиновских, который столкнулся с финансовыми проблемами – сети глэмпинг-отелей, говорится в сообщении.

Также финансовая управляющая потребовала оспорить сделки, которые привели к уменьшению доли мужа Блиновской в уставном капитале компании. Как сказано в материалах дела, после внесения другими участниками дополнительных взносов в уставный капитал "Аквакультуры" доля Алексея Блиновского сократилась на 20%.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по уголовному делу о неуплате налогов в особо крупном размере. Поводом для возбуждения уголовного дела стали документы, которые поступили в подразделение из столичного управления Федеральной налоговой службы (ФНС). Блогер, оказывая услуги в Сети, применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные доходы. В период с 2019 по 2021 год она не заплатила налоги на сумму более 918 миллионов рублей.

В марте текущего года блогера приговорили к 5 годам года колонии общего режима. Блиновская просила отсрочку от наказания, но ей было отказано. Суд потребовал взыскать с блогера штраф в размере 1 миллиона рублей и запретил заниматься предпринимательской деятельностью в течение 4 лет. Все имущество Блиновской и ее супруга было обращено в доход государства. Также с нее взыскали более 587 миллионов рублей.