16 марта, 11:13

Daily Express: Иран пригрозил Украине ударами из-за возможной помощи Израилю

Фото: 123RF.com/hamara

В Иране назвали Украину "законной целью" для ударов на фоне заявлений о возможной помощи Израилю. Об этом пишет News.ru со ссылкой на публикацию Daily Express.

По информации издания, таким образом иранская сторона отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности направить на Ближний Восток специалистов для противодействия беспилотникам.

Конфликт в регионе обострился после ударов Соединенных Штатов и Израиля по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Западные СМИ высказывали мнение, что операция США и Израиля против Ирана обернулась катастрофой для Украины. По мнению авторов, конфликт на Ближнем Востоке приведет к увеличению доходов Москвы от продажи нефти, в то время как Киев столкнется с нехваткой оборонительного вооружения.

Глава МИД Ирана заявил, что страна будет защищаться сколько потребуется

