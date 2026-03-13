Шарик самопиара украинского лидера Владимира Зеленского долго надувался и внезапно схлопнулся после заявлений американской стороны о помощи в борьбе с дронами. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что Украина никак не помогает США отражать иранские атаки, в рамках которых используются дроны. При этом глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтону не нужна помощь киевского режима в нейтрализации ударов Тегерана.

Трамп также предполагал, что Россия "немного помогает" Ирану. Однако он назвал эту поддержку незначительной. По его словам, Москва, вероятно, тоже считает, что Вашингтон помогает Киеву.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и военные базы Вашингтона в странах Персидского залива.

