Трамп предположил, что Россия "немного помогает" Ирану

Президент США Дональд Трамп предположил, что Россия, возможно, "немного помогает" Ирану. Свое мнение он выразил в интервью Fox News, передает "Газета.ру".

При этом глава Белого дома считает эту поддержку незначительной. По его словам, Москва, вероятно, тоже считает, что Вашингтон помогает Киеву.

Ранее Иран попросил у дружественных стран, в том числе у России, гуманитарную помощь. Республика призвала доставить ей медикаменты, сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В свою очередь, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич сказал, что Соединенные Штаты готовы дать ответ любой стороне, которая будет помогать Тегерану в атаках на американские силы на Ближнем Востоке. Однако он не смог подтвердить информацию о якобы оказании помощи Ирану со стороны России.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и военные базы Вашингтона в странах Персидского залива.