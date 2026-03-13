13 марта, 17:11

Политика

Трамп предположил, что Россия "немного помогает" Ирану

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп предположил, что Россия, возможно, "немного помогает" Ирану. Свое мнение он выразил в интервью Fox News, передает "Газета.ру".

При этом глава Белого дома считает эту поддержку незначительной. По его словам, Москва, вероятно, тоже считает, что Вашингтон помогает Киеву.

Ранее Иран попросил у дружественных стран, в том числе у России, гуманитарную помощь. Республика призвала доставить ей медикаменты, сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В свою очередь, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич сказал, что Соединенные Штаты готовы дать ответ любой стороне, которая будет помогать Тегерану в атаках на американские силы на Ближнем Востоке. Однако он не смог подтвердить информацию о якобы оказании помощи Ирану со стороны России.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и военные базы Вашингтона в странах Персидского залива.

Трамп заявил на встрече стран G7, что Иран скоро капитулирует

