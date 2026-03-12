Захарова сообщила, что Иран обратился к РФ за гуманитарной помощью

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Иран попросил у дружественных стран, в том числе у России, гуманитарную помощь. В частности, республика призвала предоставить ей медикаменты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что исламская республика приняла такое решение из-за разрушенных больниц, станций скорой помощи и большого количества пострадавших, в том числе среди женщин и детей. Захарова подчеркнула, что Москва уже организует доставку помощи Тегерану по поручению Владимира Путина.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявлял, что Россия окажет Ирану военную и другую помощь, так как страны связаны договором и это касается российской безопасности в том числе.

Однако Колесник указал, что Москва может не отправлять своих военных в зону боевых действий. При этом, по его словам, российская сторона может передать республике необходимую технику и авиацию.