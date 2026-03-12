Телеканал Fox News перепутал на карте Иран и Ирак

Фото: 123RF.com/nannupa

Американский телеканал Fox News допустил географическую ошибку в прямом эфире, представив карту Ближнего Востока, на которой Иран был ошибочно изображен на месте Ирака.

Это уже не первая ошибка телеканала. Например, в 2009 году на место Ирака был поставлен Египет. В 2019-м Сальвадор, Гватемалу и Гондурас назвали "тремя мексиканскими странами".

В 2025 году Fox News транслировал пасхальные богослужения в Москве и Киеве. В какой-то момент в подписи к видео из украинской столицы появилась надпись: "Пасхальная служба: Киев, Россия". Позже ошибку исправили.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий потребовал от телеканала извинений.

