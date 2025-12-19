Фото: TASS/AP/Czarek Sokolowski

Украинский лидер Владимир Зеленский перепутал имя президента Польши Кароля Навроцкого, сообщает РИА Новости.

"Мы говорили об этом сегодня с Карлом", – сказал он, комментируя основные темы переговоров с Навроцким во время общения с журналистами.

Карл и Кароль – разные языковые варианты одного имени, основное различие заключается в языковой традиции транслитерации и адаптации. В восточноевропейских странах распространена именно вторая форма имени.

Ранее Зеленский признал, что российскую ракету "Орешник" невозможно уничтожить. Он отметил, что уже предупредил партнеров из Европы, включая Польшу, Германию и США, показав дистанцию, на которую действует ракета.

По его словам, единственным "спасением" от "Орешника" будет лишь наложение санкций на предприятия, которые производят этот вид вооружения.

