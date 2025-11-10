Bloomberg: поддержка Украины со стороны Польши дала трещину в опасный момент

Фото: 123RF.com/iunewind

В период политической нестабильности поддержка Украины со стороны Польши снизилась, поскольку этот вопрос стал одним из центральных в борьбе за власть в республике. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Согласно данным социологических опросов и оценкам экспертов, польский лидер Кароль Навроцкий выразил сомнения относительно необходимости скорого вступления Украины в Европейский союз и НАТО.

"Через месяц после <...> (начала конфликта. – Прим. ред.) опрос, проведенный варшавской социологической службой CBOS, показал, что 94% поляков хотят принять украинских беженцев. Опрос CBOS в прошлом месяце показал, что эта поддержка составляет 48%", – отмечается в материале.

В частности, Навроцкий и его сторонники из партии "Право и справедливость" считают, что некоторые украинские мигранты получают соцвыплаты вне очереди, что вызывает недовольство среди местного населения.

В связи с этим аналитики подчеркивают, что изменение общественного мнения может повлиять на внешнеполитическую стратегию Варшавы и ее дальнейшие отношения с Киевом.

Еврокомиссия в начале ноября поддержала цель Украины по завершению переговоров о членстве в Евросоюзе к концу 2028 года. Было отмечено, что для достижения цели необходимо ускорить темпы реформ, особенно в отношении "основных принципов", например верховенства права.

При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не допустит членства Киева в ЕС. В частности, дипломат подчеркнул, что расширение Евросоюза требует единогласия среди всех государств-членов, а его страна выступает безоговорочно против.