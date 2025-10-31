ЕС может подать в суд на Венгрию, Польшу и Словакию из-за Украины

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Алексей Белкин

Страны Евросоюза рассматривают возможность подать в суд на Венгрию, Польшу и Словакию из-за их позиции по Украине, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Politico.

По данным СМИ, поводом стал запрет украинского импорта в тот момент, когда вступает в силу обновленное соглашение ЕС с Киевом. Указанные государства открыто выступают против попыток объединения перезагрузить торговые отношения с Украиной. В частности, запреты, введенные ими на импорт украинского зерна, нарушают правила единого рынка ЕС.

Позиция Венгрии, Польши и Словакии по украинскому зерну демонстрирует серьезную напряженность в торговых связях с Евросоюзом и Украиной, уточнили журналисты.

Ранее сообщалось, что страны ЕС вместе с Киевом разрабатывают план из 12 пунктов для урегулирования украинского конфликта. Как указали СМИ, он включает в себя предоставление гарантий безопасности Украине, возможность ее скорейшего вступления в Евросоюз и постепенное снятие санкций с России.