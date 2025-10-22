Bloomberg: Евросоюз и Киев работают над планом урегулирования конфликта на Украине

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Страны Евросоюза совместно с Киевом разрабатывают план из 12 пунктов для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно информации СМИ, план включает в себя предоставление гарантий безопасности Украине, возможность ее скорейшего вступления в ЕС и постепенное снятие санкций с России. За его реализацией будет следить специальный совет под председательством президента США Дональда Трампа.

При этом отмечается, что все пункты будут реализованы только после того, как Россия и Украина согласятся на прекращение огня. Также детали плана еще обсуждаются сторонами и могут быть изменены.

Ситуацию на Украине Трамп обсудил с Владимиром Путиным в недавнем телефоном разговоре. В ходе него президенты также договорились провести совместный саммит в венгерском Будапеште.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что говорить об участии в нем кого-либо из стран Евросоюза преждевременно. Он подчеркнул, что на данный момент никаких деталей этой встречи не обговаривалось.