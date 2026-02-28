Форма поиска по сайту

28 февраля, 08:40

Происшествия

Группа для поиска пропавших туристов в Прикамье выросла до 54 человек

Фото: 123RF.com/metelevan

Число людей, которые задействованы в поисках 5 пропавших туристов в Пермском крае, увеличилось с 31 до 54. Об этом РИА Новости заявили в службе спасения Красновишерского округа региона.

"С утра в поисках туристов участвуют 54 человека на 28 снегоходах. Поиски продолжаются, пока результатов нет", – сообщили там.

При этом ТАСС в отряде "ЛизаАлерт" уточнили, что добровольцы на 4 снегоходах отправились из Башкирии на поиски пропавших путешественников.

Кроме того, команда на 5 снегоходах, которая выехала на поиски накануне, добралась до места. Однако они тогда не смогли приступить к выполнению задач из-за темноты. Поиски осложняются из-за недавно выпавшего снега, указали в отряде "ЛизаАлерт".

Туристы оставили автомобили и на 5 снегоходах отправились к плато Кваркуш, расположенному примерно в 100 километрах от населенного пункта. Они должны были вернуться 24 февраля, однако пока их местонахождение не установлено.

По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело. К поискам также привлечены специальные технические средства и специалисты беспилотной авиации МЧС России.

По информации краевой прокуратуры, группа туристов не была зарегистрирована.

