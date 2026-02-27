Форма поиска по сайту

27 февраля, 11:24

Происшествия

Пятеро туристов из Уфы пропали в Пермском крае

Фото: телеграм-канал Mash

Группа туристов из 5 человек пропала в Красновишерском округе Пермского края, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Пермском крае.

В отряде уточнили, что туристы должны были вернуться 24–25 февраля.

По данным министерства территориальной безопасности региона, туристическая группа на снегоходах была незарегистрированной. Ведомство считает, что люди сбились с маршрута.

"Они (туристы. – Прим. ред.) выехали в район плато Кваркуш, Дом Иванова, и не вернулись на точку сбора в установленную дату. На связь не выходят", – заявили в министерстве.

В свою очередь, МЧС сообщило, что в настоящее время спасатели ищут пропавших людей в районе Красновишерского муниципального округа, где с ними была потеряна связь. К поисковой операции привлечен 31 человек и 16 единиц техники. Помимо этого, к месту следуют специалисты беспилотной авиации МЧС.

До этого в районе горы Ослянки в Пермском крае пропала группа туристов из 13 человек. Всего в группу входили 15 туристов, но обратно вернулись лишь двое. Позже еще одна тургруппа из 6 человек потерялась в этом же районе. Спустя время обе группы удалось найти, никто не пострадал.

