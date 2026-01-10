Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:45

Происшествия

Для поиска семьи Усольцевых в Красноярском крае задействуют нейросеть

Фото: телеграм-канал SHOT

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" планирует активно использовать нейросети для продолжения поисков семьи Усольцевых, пропавших в Красноярском крае. Об этом в интервью РИА Новости сообщила представитель отряда Серафима Чооду.

"Мы надеемся обнаружить следы пребывания семьи или их тела. Наряду с традиционным анализом материалов с беспилотников отряд применяет нейросеть, которая помогает распознавать человека в сложных природных условиях", – пояснила Чооду.

Она отметила, что задача предстоит крайне сложная из-за обширной площади поиска и особенностей местности. Статистика по другим операциям здесь малоэффективна, так как не учитывает множество частных факторов.

Об исчезновении семьи Усольцевых правоохранительные органы сообщили 2 октября 2025 года. Как установило следствие, 28 сентября они отправились в поход к горе Буратинка, после чего с ними была потеряна связь. Последний раз их мобильные телефоны выходили на связь 6 октября.

Крупномасштабные поиски семьи были прекращены 12 октября. Впоследствии работа велась только в режиме точечных проверок на отдельных участках.

Позже председатель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев сообщил, что поиски пропавшей семьи возобновят весной 2026 года. Согласно его данным, на горе остался не обследованный участок – курумник площадью 1,6 на 2,5 километра. Это будет главной задачей отряда, когда растает снег.

Новости регионов: 600 тысяч рублей нашли в машине пропавшей семьи Усольцевых

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика