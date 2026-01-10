Для поиска семьи Усольцевых в Красноярском крае задействуют нейросеть

Фото: телеграм-канал SHOT

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" планирует активно использовать нейросети для продолжения поисков семьи Усольцевых, пропавших в Красноярском крае. Об этом в интервью РИА Новости сообщила представитель отряда Серафима Чооду.

"Мы надеемся обнаружить следы пребывания семьи или их тела. Наряду с традиционным анализом материалов с беспилотников отряд применяет нейросеть, которая помогает распознавать человека в сложных природных условиях", – пояснила Чооду.

Она отметила, что задача предстоит крайне сложная из-за обширной площади поиска и особенностей местности. Статистика по другим операциям здесь малоэффективна, так как не учитывает множество частных факторов.

Об исчезновении семьи Усольцевых правоохранительные органы сообщили 2 октября 2025 года. Как установило следствие, 28 сентября они отправились в поход к горе Буратинка, после чего с ними была потеряна связь. Последний раз их мобильные телефоны выходили на связь 6 октября.

Крупномасштабные поиски семьи были прекращены 12 октября. Впоследствии работа велась только в режиме точечных проверок на отдельных участках.

Позже председатель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев сообщил, что поиски пропавшей семьи возобновят весной 2026 года. Согласно его данным, на горе остался не обследованный участок – курумник площадью 1,6 на 2,5 километра. Это будет главной задачей отряда, когда растает снег.