RT: пропавший Сергей Усольцев должен был отчитаться по расходованию госгрантов

Фото: vk.com/mu30042016

Сергей Усольцев, который вместе с женой и 5-летней дочерью пропал в тайге в Красноярском крае, должен был перед исчезновением отчитаться о расходовании государственных грантов. Об этом сообщает RT.

У мужчины была собственная компания, которая занималась выпуском краски. 14 октября он должен был отчитаться о расходовании государственных средств, но не сделал этого. При этом журналисты выяснили, что на счетах Усольцева и его фирмы остались большие суммы денег.

О пропаже семьи Усольцевых стало известно 2 октября. По версии следствия, супруги с ребенком ушли в легкой одежде в сторону населенного пункта Буратинка, который находится в окрестностях поселка Кутурчин. После они перестали выходить на связь.

Местные жители рассказали, что потеряться в районе сложно, так как там есть лишь одна тропа, которая ведет к населенному пункту. Кроме того, СМИ выяснили, что у главы семейства есть большой опыт походов. В частности, он хорошо ориентировался в лесу и горах.

6 октября спасатели нашли место, где был зафиксирован последний сигнал телефона Усольцевых. Известно, что семья не покидала территорию региона. Однако в той местности фиксируются скользкие валуны и расщелины, куда могла провалиться супружеская пара и их ребенок. В связи с этим в качестве основной версии рассматривался несчастный случай.



Семью Усольцевых искали свыше 350 человек, в том числе спасатели, полицейские, охотники, волонтеры и местные жители. Были использованы БПЛА, самолет, мотопараплан, вертолет, транспорт повышенной проходимости. Однако 12 октября активные поиски были завершены. Также с этого момента прекращена работа оперштаба.

Теперь специалисты работают в режиме точечных задач. В частности, под дистанционным руководством координаторов поиски осуществляют профессиональные спасатели. Им предстоит выполнять самостоятельно задания в строго обозначенных участках.

По факту исчезновения семьи было возбуждено уголовное дело. По словам председателя добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григория Сергеева, эффективная работа по поиску Усольцевых начнется только после схода снежного покрова.

СМИ предположили, что семья могла поселиться в "секретных поселениях" тайги, в частности в общинах старообрядцев Красноярского края. Также не исключался вариант столкновения Усольцевых с сектантами. Однако руководитель поискового отряда Светлана Торгашина опровергла соответствующую информацию.

