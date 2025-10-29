В СК опровергли смену показаний сыном семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Сын семьи Усольцевых, пропавшей во время похода в Красноярском крае, допрашивался один раз, и показаний он не менял, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета России.

СМИ ранее писали, что Даниил Баталов охарактеризовал отчима как опытного таежника, хорошо ориентирующегося в местности, что противоречит официальной версии о том, что семья заблудилась. Также отмечалось, что возникли вопросы к поведению сына, поскольку к активным поискам пропавших приступили только спустя двое суток.

В СК подчеркнули, что официальной версией случившегося остается несчастный случай.

"Вся история сейчас обрастает различными выдумками. Сейчас в зависимости от погодных условий проводятся поисковые мероприятия, а также допрашиваются родственники, близкий круг общения, очевидцы", – говорится в сообщении.

Во время допроса сын Усольцевых давал характеристику своих родителей как опытных туристов: отец обладал навыками выживания в лесу, а мать знала базовые принципы ориентирования. Также он уточнял, что 26 сентября мать упоминала в разговоре с ним о планах посетить Минскую петлю.

Об исчезновении семьи стало известно 2 октября. Пара вместе с пятилетней дочерью 28 сентября отправились в поход в сторону горы Буратинка, а позже перестала выходить на связь. Последний раз сигнал их телефона был зафиксирован 6 октября.

Активные поиски семьи решили завершить 12-го числа. В добровольческом отряде "ЛизаАлерт" напомнили, что поисковые работы – это тяжелый труд, который не под силу неподготовленным добровольцам.

При этом 24 октября специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ) возобновили поиски пропавшей семьи. Уточнялось, что спасатели начали работу по запросу полиции.