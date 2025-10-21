Гид Исиченко: пропавшая в тайге семья Усольцевых могла оказаться в ловушке

Фото: телеграм-канал "МЧС Красноярского края"

Туристический гид из Красноярского края Алексей Исиченко рассказал, что на маршруте пропавшей в тайге семьи Усольцевых были смертельные ловушки. Его слова передает aif.ru.

Эксперт пояснил, что в гористой местности, куда ушли в поход Усольцевы, можно встретить россыпи гигантских валунов и провалы, глубина которых составляет примерно 5 метров. По словам Исиченко, туда можно легко провалиться, в том числе в условиях неблагоприятных погодных условий.

"Ориентирами являются только камни, поэтому заблудиться при тумане и дожде может даже подготовленный человек", – подчеркнул гид.

О пропаже супругов Усольцевых и их пятилетней дочери стало известно 2 октября. По данным СК, 28 сентября семья ушла в сторону Буратинки в окрестностях поселка Кутурчин, после чего перестала выходить на связь.

При этом в найденной машине семьи не обнаружили туристического снаряжения. Там находились лишь кроссовки, сумка и детское кресло. Известно, что супруги и их дочь ушли в лес в легкой одежде.

6 октября спасатели зафиксировали сигнал телефона Усольцевых в 7 километрах от поселка Кутурчин. Спустя время было найдено место фиксации последнего сигнала.

На протяжении более 10 дней семью Усольцевых искали свыше 350 человек, в том числе спасатели, полицейские, охотники, волонтеры и местные жители. Были использованы БПЛА, самолет, мотопараплан, вертолет, транспорт повышенной проходимости и мототранспорт. Тем не менее 12 октября активные поиски завершились. Также с этого момента была прекращена работа оперштаба.

Теперь специалисты будут работать в режиме точечных задач. В частности, под дистанционным руководством координаторов поиски будут осуществлять профессиональные и аттестованные спасатели. Им предстоит выполнять самостоятельно задания в строго обозначенных участках.

По факту исчезновения семьи было возбуждено уголовное дело. По словам председателя добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григория Сергеева, эффективная работа по поиску Усольцевых начнется только после схода снежного покрова.