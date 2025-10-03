Кроссовки, сумка и детское кресло найдены в машине пропавших в Красноярском крае туристов

Фото: телеграм-канал "МВД 24"

В автомобиле пропавшей в Красноярском крае семьи туристов найдены женские сумка и кроссовки, а также пакеты и детское кресло, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

"Нет (из. – Прим. ред.) туристического (снаряжения. – Прим. ред.) ничего", – уточнили правоохранители.

Следователи уже осмотрели тропу, по которой, вероятно, двигались пропавшие, а также два охотничьих строения и прилегающую тайгу. Следов пребывания туристов пока не найдено. Кроме того, коптер зафиксировал в районе поисков двух медведей, сообщили в правоохранительных органах.



"Прошли вчера (2 октября. – Прим. ред.) все, там очень много провалов в скалах, накануне была метель", – добавили собеседники агентства.

Источник в правоохранительных органах подтвердил RT, что пропавшая семья могла встретить по пути диких животных, убежать от них и сбиться с маршрута. Также силовики рассматривают другие версии. Предполагается, что туристы могли заблудиться из-за густого тумана, или мужчине могло стать плохо и он не смог вывести жену и дочь из леса.

При этом сохраняется надежда, что пропавшие построили укрытие, так как у главы семьи есть большой опыт походов. Туристы могли растопить снег, получив таким образом воду. Также предполагается, что они могли решить питаться дикими ягодами, пока их не найдут.



Вместе с тем местные жители рассказали журналистам, что потеряться в этом районе сложно, так как там есть лишь одна тропа, которая ведет к населенному пункту.

О том, что семья туристов пропала в Красноярском крае во время похода в горы, стало известно 2 октября. По предварительным данным, 28 сентября мужчина, женщина и их 5-летняя дочь отправились в сторону горы Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района, но перестали выходить на связь.

По факту исчезновения туристов возбуждено уголовное дело. Всего в поисковой операции задействованы около 200 человек, включая спасателей, пожарных, полицейских, волонтеров и местных жителей. Для обследования местности используются беспилотные летательные аппараты.

