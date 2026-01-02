Форма поиска по сайту

02 января, 12:27

Политика

В СФ заявили, что Запад видел в Украине главный инструмент против возрождения РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Запад видел в Украине главный инструмент против восстановления Россией своих геополитических позиций. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комиссии по информполитике Совфеда Алексей Пушков.

"Збигнев Бжезинский в свое время говорил, что если Россия останется без Украины, то она никогда не возродится как "империя". И Запад вложил большие средства, в том числе большие политические усилия в то, чтобы оторвать Украину от России навеки", – пояснил парламентарий.

По его словам, "стремление ликвидировать или хотя бы полностью покорить Россию было на Западе всегда". Он указал, что это в очередной раз "вышло на поверхность" по той причине, что РФ перестала быть слабой и зависимой.

Пушков обратил внимание, что к 2007–2008 годам в западных странах окрепло ощущение, что Россия перестала быть "бессильной", ручной и распадающейся, после чего в Европе выросло "большое раздражение".

"Оно активно подпитывается неприятием того, что Россия не слушает ничьих окриков и решительно возвращается к суверенному статусу, избавляясь от прямых форм контроля со стороны Запада", – подчеркнул сенатор.

Он добавил, что с начала 1990-х годов руководители Евросоюза считали, что республики, входящие в СССР к западу и югу от РФ, должны стать в перспективе частью объединенной Европы.

"Прибалтика, Молдавия, Грузия, Украина – все они рассматривались как элементы будущего ЕС. Таким образом, ситуация геополитического обострения начала вызревать уже тогда. И идея расширения НАТО на восток была сформулирована в те же годы", – резюмировал собеседник агентства.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Запад готовится к военным действиям. С его слов, обстановку можно охарактеризовать такими словами, как "напряженная", "склонная к радикализации" и "непростая". Он объяснил, что это видно по тем действиям, которые идут от руководства соседних стран, которые не хотят понимать, что нужно снижать градус военного напряжения.

Путин прокомментировал новые санкции запада против Москвы

