15 декабря, 22:14

Политика

Лавров сравнил Европу с врачом-двоечником

Фото: kremlin.ru

Европа своим подходом к конфликту на Украине похожа на врача-двоечника, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".

"<...> врача-двоечника, который не хочет понять, с какой болезнью ты к нему пришёл, а даёт тебе просто какую-то таблетку или микстуру, чтобы тебе на пять минут стало чуть легче. Диагноз эти европейские врачи не ставят", – объяснил министр.

Он добавил, что Европа, "объединившаяся под нацистским знаменем", снова воюет с Россией, но теперь "руками и телами" украинцев. Лавров подчеркнул, что руководство европейских стран, а также администрация экс-президента США Джо Байдена, пытается объединиться, "накачать Украину деньгами и оружием, дать ей в руки нацистский флаг".

Помимо этого, в Европе возрождается теория и практика нацизма, которую объединяют и "ставят под ружье" против России по примеру Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера.

Министр указал на то, что Наполеон объединил против России множество европейских стран, однако Гитлер "поставил под ружье практически всю Европу", после чего "бросил ее" под нацистскими знаменами на Советский Союз

Лавров отметил, что РФ и США имеют каналы связи, однако Европа "в мании величия" не хочет общаться с Россией.

"Это их выбор. Нам с таким европейским руководством особо не о чем разговаривать", – заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что потери ВСУ перевалили за 1 миллион человек и продолжают расти. Он подчеркнул, что киевский режим превратился в "организованную преступную группу", которая погрязла в коррупции и тянет за собой "на дно всех спонсоров".

