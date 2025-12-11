Форма поиска по сайту

11 декабря, 12:02

Политика

Лавров заявил, что Запад спекулирует на теме Украины, отвлекая от проблем Палестины

Фото: kremlin.ru

Западные страны пытаются использовать тему конфликта на Украине, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от палестинской проблемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола по теме урегулирования на Украине.

"Мы видим попытки использовать остроту вот этой полемики вокруг Украины, в том числе на международных форумах, для того чтобы отвлечь внимание от других, не менее, а может быть, и более судьбоносных проблем мирового сообщества", – сказал министр.

Лавров напомнил, что виновником кризиса является именно Запад, который накачал Украину оружием, чтобы превратить ее в "анти-Россию". Кроме того, РФ фиксирует немало спекуляций, вбросов и фейков касаемо украинского урегулирования.

"Видим основное предназначение вот таких действий, инициируемых нашими западными коллегами, в том, чтобы осложнить поиск переговорного решения и затягивать конфликт", – указал он.

Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали мирный план на Ближнем Востоке в начале октября. Позже представители ХАМАС заявили, что Тель-Авив должен взять на себя расходы по восстановлению сектора Газа.

США и Израиль, в свою очередь, предложили начать восстановление Газы с зоны, которую контролирует ЦАХАЛ. Но власти арабских стран отказались выделять свои средства на этот план, так как подобная идея может привести к долгосрочному разделу палестинской территории.

политика

