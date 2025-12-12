Форма поиска по сайту

12 декабря, 09:25

Общество

Жители Москвы могут исполнить желания детей участников СВО в акции "Добрая елка"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Благотворительная акция "Добрая елка" в четвертый раз пройдет в рамках проекта "Зима в Москве", передает портал мэра и правительства столицы.

"Особое внимание уделяется и детям, чьи отцы – участники специальной военной операции (СВО), защитники Родины. <...> На Новый год они загадали книги и игрушки, билеты на представления, товары для творчества и хобби", – рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова.

Найти желания в категории "Дети героев" можно на сайте акции. Там помещены просьбы детей в возрасте от 3 до 17 лет, чьи отцы продолжают служить в тылу или выполняют боевое задание.

Например, 15-летний Сергей мечтает получить на Новый год лазерный гравер, 4-летняя Ангелина хочет сходить на представление дельфинов и поплавать с ними, 13-летний Максим хотел бы в подарок настольную игру с историческим сюжетом, а 4-летняя Полина мечтает об уличном батуте.

Также в акции принимают участие ребята-подопечные некоммерческих организаций, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это дети без попечения родителей, проходящие лечение или живущие в малообеспеченных и неполных семьях.

Принять участие в проекте можно до 28 февраля 2026 года. Выбрать желание и исполнить его можно не только на сайте акции – "добрые елки", на которых размещены мечты детей, установлены по всей Москве, включая парк "Зарядье", площадки "Московских сезонов", ТЦ, рынки и другие места. В общей сложности елки появились в свыше чем 100 мест.

На крупных площадках акции дежурят волонтеры, которые объясняют правила участия. Чтобы исполнить желание ребенка, нужно снять шар с елки или заполнить заявку на сайте, дождаться подтверждения оператора. После этого представитель некоммерческой организации (НКО) свяжется и согласует наиболее удобную дату и способ передачи подарка.

В прошлом году к "Доброй елке" присоединились свыше 170 московских НКО, а всего с момента запуска исполнено около 4 200 желаний.

Ранее стало известно, что благотворительный хоккейный матч в поддержку участников спецоперации пройдет 13 декабря на катке "Московских сезонов" на Сухонской улице в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" и проекта "Зима в Москве". На льду встретятся команда "Легенды хоккея России" и сборная блогеров. Начало сбора гостей назначено на 14:00, а сам матч начнется в 15:00.

Творческие мастер-классы и катки ждут гостей в рамках "Зимы в Москве"

Сюжет: Зима в Москве
обществогород

