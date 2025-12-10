Фестиваль "Город неравнодушных" прошел в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Более 30 тысяч горожан посетили благотворительный фестиваль "Город неравнодушных", который прошел в рамках проекта "Зима в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие состоялось 6 и 7 декабря на Болотной площади в арт-павильоне "Фабрика подарков" проекта "Сделано в Москве".

"Москвичи и гости столицы делали новогодние игрушки, покупали подарки на благотворительной ярмарке, участвовали в добрых активностях и поддерживали инициативы фондов", – рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Главным событием фестиваля стала ярмарка с товарами ручной работы. Свою продукцию на ней представили более 20 некоммерческих организаций (НКО). Гости могли найти вязаные игрушки, украшения, керамическую посуду и прочие товары, созданные подопечными и волонтерами. Все средства от продаж пойдут на помощь нуждающимся.

В числе участников ярмарки – фонд "Искусство быть рядом", помогающий людям с аутизмом. В мастерской при фонде подопечные осваивают разные ремесла. Например, к фестивалю они сделали ароматические свечи и открытки, а также сварили мыло.

Директор фонда "Искусство быть рядом" Светлана Шифрина отметила, что ярмарки очень важны для подопечных фонда, так как дают им возможность творить.

"Собранные средства от продаж направим на развитие мастерской, чтобы наши подопечные и дальше развивали трудовые навыки", – добавила Шифрина.

Кроме того, посетители ярмарки могли приобрести елочные украшения из эпоксидной смолы, керамики и дерева, мягкие игрушки, а также декор, созданный людьми с особенностями здоровья из центра дневной занятости "Дом под солнцем" фонда "Образ жизни".

Также на мастер-классах фестиваля гости могли сами смастерить поделку к Новому году. В частности, вместе с волонтерами ресурсного центра "Вера. Надежда. Любовь" дети и взрослые учились рисовать на ткани, а с представителями фонда "Правмир" декорировали свечи. Всего за 2 дня было проведено более 40 мастер-классов.

Важной частью фестиваля стала благотворительная акция "Добрая елка". Для посетителей также подготовили уличные занятия и квест. Для желающих сделать праздничные снимки работала фотозона.

Вместе с тем москвичей и гостей столицы приглашают посетить бесплатные новогодние мастер-классы на ярмарках в Южном и Восточном административных округах. Занятия рассчитаны как на детей, так и на взрослых.

Мастер-классы будут начинаться в 11:00, их длительность составит 2 часа. Проходить они будут каждые выходные до конца декабря.