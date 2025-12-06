Бесплатные новогодние мастер-классы пройдут на ярмарках в Гольянове и Братееве

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Москвичей и гостей города приглашают посетить бесплатные новогодние мастер-классы на ярмарках в Южном и Восточном административных округах. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Занятия, рассчитанные как на детей, так и на взрослых, будут проходить каждые выходные до конца декабря. В частности, по субботам горожан ждут в Братееве, а по воскресеньям – в Гольянове.

Мастер-классы будут начинаться в 11:00, их длительность составит 2 часа. Участие бесплатное, а для уточнения расписания и наличия свободных мест можно обратиться в кафе ярмарок.

Организацией занятий займется одна из участниц ярмарок Галина. По ее словам, творческие занятия позволят гостям окунуться в атмосферу праздника и создать уникальные новогодние поделки.

"С детства обожаю новогоднюю магию и творческую кухню мастер-классов, всегда с головой окунаюсь в процесс. Здорово, что на ярмарках я могу поделиться этим настроением. Для меня важно, чтобы каждый смог унести с собой не просто поделку, а частичку праздника", – рассказала женщина.

Для всех гостей подготовят необходимые материалы. На мастер-классах они смогут изготовить разнообразные интерьерные украшения, в том числе елочные шары, подсвечники и другие новогодние поделки. Готовые изделия можно будет забрать с собой.

Ранее сообщалось, что в Гостином Дворе пройдут праздничные мероприятия 30 декабря, 3 и 7 января. В рамках программ состоятся музыкальные шоу и спектакли, созданные по оригинальным сюжетам.

Также для детей организуют интерактивные мероприятия, в рамках которых ребята смогут повеселиться с аниматорами, посетить точки с аквагримом, зимние горки и карусели.