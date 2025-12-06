Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 декабря, 19:21

Город

Бесплатные новогодние мастер-классы пройдут на ярмарках в Гольянове и Братееве

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Москвичей и гостей города приглашают посетить бесплатные новогодние мастер-классы на ярмарках в Южном и Восточном административных округах. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Занятия, рассчитанные как на детей, так и на взрослых, будут проходить каждые выходные до конца декабря. В частности, по субботам горожан ждут в Братееве, а по воскресеньям – в Гольянове.

Мастер-классы будут начинаться в 11:00, их длительность составит 2 часа. Участие бесплатное, а для уточнения расписания и наличия свободных мест можно обратиться в кафе ярмарок.

Организацией занятий займется одна из участниц ярмарок Галина. По ее словам, творческие занятия позволят гостям окунуться в атмосферу праздника и создать уникальные новогодние поделки.

"С детства обожаю новогоднюю магию и творческую кухню мастер-классов, всегда с головой окунаюсь в процесс. Здорово, что на ярмарках я могу поделиться этим настроением. Для меня важно, чтобы каждый смог унести с собой не просто поделку, а частичку праздника", – рассказала женщина.

Для всех гостей подготовят необходимые материалы. На мастер-классах они смогут изготовить разнообразные интерьерные украшения, в том числе елочные шары, подсвечники и другие новогодние поделки. Готовые изделия можно будет забрать с собой.

Ранее сообщалось, что в Гостином Дворе пройдут праздничные мероприятия 30 декабря, 3 и 7 января. В рамках программ состоятся музыкальные шоу и спектакли, созданные по оригинальным сюжетам.

Также для детей организуют интерактивные мероприятия, в рамках которых ребята смогут повеселиться с аниматорами, посетить точки с аквагримом, зимние горки и карусели.

Читайте также


город

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика