Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 07:55

Город

В столице открылись торговые площадки проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Нарядные торговые шале с праздничными закусками и сувенирами на любой вкус открылись на площадках проекта "Зима в Москве". Они стали частью зимнего убранства и новогодней атмосферы в центре и округах столицы, сообщает портал мэра и правительства города.

Посетителям предложат отведать тройную уху из нельмы, муксуна и омуля, новогодние десерты, а также бутерброд "Боярский" с бужениной. На торговых площадках также можно будет купить декоративные шары, рождественские фонари, натуральные свечи и оригинальные изделия ручной работы.

В самом центре города, на переходе от Манежной площади к площади Революции, открылась живописная ярмарка, на прилавках которой есть ватные елочные игрушки в стиле прошлых веков, текстильные куклы и фигурки Деда Мороза и Снегурочки, а также уникальные авторские изделия из керамики, фарфора, глины, дерева и латуни.

Прилавки с новогодними украшениями также разместились на Тверской площади. Здесь продаются декоративные композиции из литой хвои и натуральной датской пихты, настольные елочки и зеленые венки. Необычные сувениры и предметы декора можно найти в торговых рядах в музее-заповеднике "Коломенское": вязаные жабы, лошадки, декоративные воздушные шары и прочее.

Россыпи браслетов и бус из натурального камня ожидают гостей в парке "Бригантина". Здесь же можно увидеть украшения для дома, выполненные в технике амигуруми. На Профсоюзной улице можно присмотреть модные авторские кокошники, а на Митинской улице – лубочные новогодние и рождественские украшения, одежду и аксессуары в стиле а-ля рюс.

Торговые домики на переходе от Манежной площади к площади Революции обрадуют гостей традиционными мясными блюдами: говяжьи и бараньи ребрышки в булке с перечным соусом, бутерброды "Купеческий" с копченой говяжьей грудинкой и "Боярский" с бужениной и ветчиной. Помимо этого, на центральной площади можно будет попробовать сибирские деликатесы: тройную уху из муксуна, омуля и нельмы, северную версию салата "Столичный" с олениной и многое другое.

На Новом Арбате можно будет согреться за стаканчиком оригинального чайного напитка "Мандариновый закат" с нотками имбиря, меда, мандаринов и облепихи. Для тех, кто ищет новые вкусы, может быть интересна площадка на площади Славы, где подадут 20 видов бельгийской картошки классической обжарки, а также круглый "UFO-бургер" с сочной котлетой и авторскими соусами.

На Сухонской улице гости смогут почувствовать дух Нового года, попробовав закуску "Праздничную", которая представляет из себя конвертик с томленой свининой и свежими овощами. За десертами можно будет отправиться на улицу Хачатуряна – там представится возможность купить сладкие рождественские яблоки, покрытые прозрачной карамельной глазурью.

Проект "Зима в Москве" продлится в столице до 28 февраля 2026 года. Более тысячи мероприятий пройдут на 400 площадках города. Для гостей и жителей столицы приготовили мастер-классы, благотворительные акции, кинопоказы, театральные постановки, экскурсии и дегустации.

Столичные компании, участвующие в проекте "Зима в Москве", запланировали различные скидки и акции. Например, в Лефортове ресторан азиатской кухни "Плавники и клешни" организовал для посетителей специальное предложение: первые две недели декабря за подписку на телеграм-канал заведение угощает гостей яблочным пирогом или авторскими десертами.

Площадки проекта "Зима в Москве" превратились в место для фотосессий

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
город

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика