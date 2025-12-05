В столице открылись торговые площадки проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Нарядные торговые шале с праздничными закусками и сувенирами на любой вкус открылись на площадках проекта "Зима в Москве". Они стали частью зимнего убранства и новогодней атмосферы в центре и округах столицы, сообщает портал мэра и правительства города.

Посетителям предложат отведать тройную уху из нельмы, муксуна и омуля, новогодние десерты, а также бутерброд "Боярский" с бужениной. На торговых площадках также можно будет купить декоративные шары, рождественские фонари, натуральные свечи и оригинальные изделия ручной работы.

В самом центре города, на переходе от Манежной площади к площади Революции, открылась живописная ярмарка, на прилавках которой есть ватные елочные игрушки в стиле прошлых веков, текстильные куклы и фигурки Деда Мороза и Снегурочки, а также уникальные авторские изделия из керамики, фарфора, глины, дерева и латуни.

Прилавки с новогодними украшениями также разместились на Тверской площади. Здесь продаются декоративные композиции из литой хвои и натуральной датской пихты, настольные елочки и зеленые венки. Необычные сувениры и предметы декора можно найти в торговых рядах в музее-заповеднике "Коломенское": вязаные жабы, лошадки, декоративные воздушные шары и прочее.

Россыпи браслетов и бус из натурального камня ожидают гостей в парке "Бригантина". Здесь же можно увидеть украшения для дома, выполненные в технике амигуруми. На Профсоюзной улице можно присмотреть модные авторские кокошники, а на Митинской улице – лубочные новогодние и рождественские украшения, одежду и аксессуары в стиле а-ля рюс.

Торговые домики на переходе от Манежной площади к площади Революции обрадуют гостей традиционными мясными блюдами: говяжьи и бараньи ребрышки в булке с перечным соусом, бутерброды "Купеческий" с копченой говяжьей грудинкой и "Боярский" с бужениной и ветчиной. Помимо этого, на центральной площади можно будет попробовать сибирские деликатесы: тройную уху из муксуна, омуля и нельмы, северную версию салата "Столичный" с олениной и многое другое.

На Новом Арбате можно будет согреться за стаканчиком оригинального чайного напитка "Мандариновый закат" с нотками имбиря, меда, мандаринов и облепихи. Для тех, кто ищет новые вкусы, может быть интересна площадка на площади Славы, где подадут 20 видов бельгийской картошки классической обжарки, а также круглый "UFO-бургер" с сочной котлетой и авторскими соусами.

На Сухонской улице гости смогут почувствовать дух Нового года, попробовав закуску "Праздничную", которая представляет из себя конвертик с томленой свининой и свежими овощами. За десертами можно будет отправиться на улицу Хачатуряна – там представится возможность купить сладкие рождественские яблоки, покрытые прозрачной карамельной глазурью.

Проект "Зима в Москве" продлится в столице до 28 февраля 2026 года. Более тысячи мероприятий пройдут на 400 площадках города. Для гостей и жителей столицы приготовили мастер-классы, благотворительные акции, кинопоказы, театральные постановки, экскурсии и дегустации.

Столичные компании, участвующие в проекте "Зима в Москве", запланировали различные скидки и акции. Например, в Лефортове ресторан азиатской кухни "Плавники и клешни" организовал для посетителей специальное предложение: первые две недели декабря за подписку на телеграм-канал заведение угощает гостей яблочным пирогом или авторскими десертами.