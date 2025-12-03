Столичные компании подготовили скидки и акции в рамках "Зимы в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные компании, участвующие в проекте "Зима в Москве", подготовили различные скидки и акции. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Участие в проекте принимают многие заведения общественного питания, которые подготовили для москвичей кулинарные мастер-классы, скидки, подарки и другие мероприятия.

Например, в Лефортове ресторан азиатской кухни "Плавники и клешни" организовал для посетителей специальное предложение: первые две недели декабря за подписку на телеграм-канал заведение угощает гостей яблочным пирогом или авторскими десертами.

"Мы всегда на связи с предпринимательским сообществом, поэтому, узнав о проекте, сразу решили принять в нем участие. Для нас это возможность порадовать жителей района и, конечно же, повысить лояльность наших гостей", – отметила владелица ресторана Татьяна Зуйкова.

Салон маникюра Only&Nails, расположенный в районе Медведково, присоединился к проекту впервые и организовал акцию. До 21 декабря при записи на маникюр с покрытием клиенты дополнительно получают дизайн в новогодней тематике.

По словам управляющей салона Валерии Варгиной, посетители смогут украсить ногти снежинками, фигурками снеговиков и другими праздничными атрибутами. Сотрудники надеются, что так они смогут заявить о себе на широкую аудиторию.

Кроме того, большинство компаний организуют на своих площадках скидки. Благодаря этому посетители могут познакомиться с новыми развлечениями, товарами и услугами.

Основательница проекта "Планета увлечений" Светлана Кальнина выбрала этот формат участия и предлагает скидки на мастер-классы по изготовлению аромадиффузоров, соли для ванны, твердых духов и браслетов из камней. В основе ее бизнеса идея о том, чтобы, помимо услуги, гости получали еще и впечатления, сочетая творчество, отдых и вдохновение.

Также предпринимательница в ближайшее время планирует начать рекламную кампанию, чтобы больше людей узнали о ее проекте. Для этого Кальнина использует набор инструментов "Бизнес-бокс", который она получила за участие в проекте "Лето в Москве".

В районе Митино на площадке детского центра "Талантикус" в первую неделю зимы пройдет бесплатный турнир по стратегической настольной игре с призами и сувенирами, а во вторую – мастер-классы по лепке из пластилина. На творческом занятии ребята создадут картины, посвященные этому времени года. Также в центре можно будет получить скидки на абонементы в кружок по пластилинографии.

"Мы искренне верим, что турнир вызовет интерес и к другим обучающим программам, а также рассчитываем на помощь города в привлечении посетителей. В прошлом году, как и другие активные предприниматели, мы получили пиар-поддержку: родители рассказывали, что видели фирменные билборды с нашим упоминанием", – рассказала основательница центра Татьяна Гаришина.

Присоединиться к проекту "Зима в Москва" можно по ссылке, где нужно выбрать вариант "На своей территории". Для участников программы организуют большую рекламную кампанию.

Ранее сообщалось, что проект "Сделано в Москве" помогает столичному малому и среднему бизнесу активно развиваться. Благодаря ему предприниматели расширяют клиентскую базу, увеличивают рост выручки и продаж без расходов на аренду и маркетинг. Свои товары участники проекта представляют в специальных павильонах "Сделано в Москве".