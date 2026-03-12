Форма поиска по сайту

Небензя обвинил западных спонсоров Киева в смерти мирных жителей Брянска

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Западные спонсоры украинского президента Владимира Зеленского несут полную ответственность за убийство мирных жителей в Брянске. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Западные спонсоры Зеленского несут полную ответственность за убийство мирных жителей вместо того, чтобы дать реальный шанс мирным переговорам при посредничестве Соединенных Штатов", – цитирует дипломата РИА Новости.

Небензя назвал ракетную атаку ВСУ по Брянску очередным варварским преступлением Киева и призвал секретариат ООН отказаться от политики двойных стандартов, дав недвусмысленную оценку этой атаке.

"Зеленский, выступая перед прессой, охарактеризовал эту атаку как успешную операцию и поблагодарил ВСУ за их службу. Это еще один яркий пример того цинизма, с которым власти Киева относятся к атакам, уносящим жизни мирных жителей", – подчеркнул постпред РФ.

Вместе с тем Россия не собирается запрашивать заседание Совета безопасности ООН в связи с данной атакой ВСУ, добавил Небензя.

Брянск подвергся ракетному удару со стороны Украины вечером 10 марта. Для этого были использованы 7 ракет Storm Shadow. В результате 7 человек погибли, еще 42 получили ранения. В связи с этим 11 марта в регионе было объявлено днем траура.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По версии следствия, атака была организована при участии разведки Минобороны Украины, ВСУ и других украинских формирований, а также представителей высшего руководства страны.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила секретариат ООН в украинизации. По ее словам, реакция ведомства на атаку ВСУ была явно необъективной и односторонней.

Девятерых пострадавших после ракетного удара в Брянске доставили на лечение в Москву

