11 марта, 16:16

Происшествия

Число погибших в результате ракетной атаки на Брянск увеличилось до 7

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Число погибших в результате ракетной атаки на Брянск увеличилось до 7. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в эфире "Соловьев Live".

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Брянску вечером 10 марта. Для этого были использованы 7 ракет Storm Shadow.

В результате пострадали 42 человека. В больницы были доставлены 29 пострадавших, в том числе 1 ребенок, состояние которого оценивается как стабильное.

Еще 9 пациентов, остававшихся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, были отправлены в специализированные федеральные медицинские центры Москвы.

В связи с произошедшим 11 марта в регионе было объявлено днем траура. По факту ЧП возбудили уголовное дело о теракте. По версии СК, атака была организована при участии Главного управления разведки Минобороны Украины, ВСУ и иных украинских формирований, а также представителей высшего военного и политического руководства страны.

Комментируя произошедшее, представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о неприемлемости атак на гражданских лиц и объекты. В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что ответ на удар ВСУ по Брянску будут определять российские военнослужащие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также указал, что удар ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянску был невозможен без участия британских специалистов.

Песков заявил, что ответ на удары по Брянску определят военные

