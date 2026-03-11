11 марта, 16:16Происшествия
Число погибших в результате ракетной атаки на Брянск увеличилось до 7
Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"
Число погибших в результате ракетной атаки на Брянск увеличилось до 7. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в эфире "Соловьев Live".
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Брянску вечером 10 марта. Для этого были использованы 7 ракет Storm Shadow.
В результате пострадали 42 человека. В больницы были доставлены 29 пострадавших, в том числе 1 ребенок, состояние которого оценивается как стабильное.
Еще 9 пациентов, остававшихся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, были отправлены в специализированные федеральные медицинские центры Москвы.
В связи с произошедшим 11 марта в регионе было объявлено днем траура. По факту ЧП возбудили уголовное дело о теракте. По версии СК, атака была организована при участии Главного управления разведки Минобороны Украины, ВСУ и иных украинских формирований, а также представителей высшего военного и политического руководства страны.
Комментируя произошедшее, представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о неприемлемости атак на гражданских лиц и объекты. В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что ответ на удар ВСУ по Брянску будут определять российские военнослужащие.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также указал, что удар ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянску был невозможен без участия британских специалистов.
