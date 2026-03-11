Песков: удар ВСУ по Брянску был невозможен без участия британских специалистов

Фото: kremlin.ru

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow по Брянску был невозможен без участия британских специалистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы отдаем себе в этом отчет, мы это хорошо знаем и мы это естественно, учитываем", – подчеркнул представитель Кремля.

Брянск подвергся ракетному удару со стороны Украины вечером 10 марта. В результате 6 человек погибли, еще 42 получили ранения. В связи с атакой 11 марта в регионе было объявлено днем траура.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По версии следствия, атака была организована при участии ГУ разведки Минобороны Украины, ВСУ и других украинских формирований, а также представителей высшего военного и политического руководства страны.

Комментируя случившееся, представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о неприемлемости атак на гражданских лиц и объекты.

