Песков: удар ВСУ по Брянску был невозможен без участия британских специалистов

11 марта, 13:02Происшествия
Фото: kremlin.ru
Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow по Брянску был невозможен без участия британских специалистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы отдаем себе в этом отчет, мы это хорошо знаем и мы это естественно, учитываем", – подчеркнул представитель Кремля.
Брянск подвергся ракетному удару со стороны Украины вечером 10 марта. В результате 6 человек погибли, еще 42 получили ранения. В связи с атакой 11 марта в регионе было объявлено днем траура.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По версии следствия, атака была организована при участии ГУ разведки Минобороны Украины, ВСУ и других украинских формирований, а также представителей высшего военного и политического руководства страны.
Комментируя случившееся, представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о неприемлемости атак на гражданских лиц и объекты.
Песков заявил, что ответ на удары по Брянску определят военные