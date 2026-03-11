Путин поздравил лыжника Голубкова с победой на Паралимпийских играх

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил лыжника Ивана Голубкова с победой на Паралимпийских играх в Италии.

"Благодаря неустанному труду, вере в собственные силы и преданности любимому делу вы блестяще выступили на самых главных соревнованиях паралимпийцев, продемонстрировали мастерство, твердый характер и волю к победе. <...> Мы гордимся вами!" – указано в поздравлении на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что золотая медаль завоевана по праву. Глава государства пожелал спортсмену всего наилучшего и отметил, что особой признательности также заслуживают наставники, тренеры и все, кто помогает Голубкову добиться значимых результатов.

Голубков выиграл золотую медаль в гонке на 10 километров сидя. Спортсмен показал результат 24 минуты 5,8 секунды. Для сборной России это золото стало третьим на Паралимпиаде. Вторым к финишу пришел китаец Мао Чжунъу. Бронзу получил его соотечественник Чжэн Пэн.

Свою награду Голубков посвятил России и Путину, а также всем спортсменам, которые тренируются под руководством Ирины Громовой.

